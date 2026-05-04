2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が、6月4日に迎える結成10周年を記念して、アニバーサリーケーキを数量限定で販売することが4日、分かった。スイーツパラダイスとのコラボレーション企画「STPR PARADISE」の第4弾として展開する。これまでは、メンバーの誕生日に合わせたバースデーケーキを制作してきた同プロジェクトだが、グループとしての大きな節目を祝う“グループ周年”の企画は今回が初めてだ。9日からSTPR ONLINE STOREで数量限定（500個）で受付を開始する。

「すとぷり10周年アニバーサリーケーキ」には、メンバーのオリジナルケーキピックや10周年ロゴと数字のアイシングクッキー、さらにはメンバーカラーのろうそくなどがセットになる。

また、結成10周年の記念アリーナツアー「すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary 〜すとぷり ARENA TOUR〜」も、6月20日の愛知・IGアリーナ公演を皮切りに、大阪、福岡、そして東京・国立代々木競技場第一体育館まで、全国4都市で全13公演を実施。同ツアーのチケットは、3日からSTPR TICKETと各プレイガイドで先行受付（抽選）がスタートしている。ツアーと合わせて、特別な節目を盛大に祝うお祭りごとが目白押し。メンバーたちは「今年で10周年でーす。すとぷり10周年アリツア絶対見に来てね」とコメントしている。