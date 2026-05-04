◆卓球 世界選手権団体戦 第７日（４日、英ロンドン）

３戦先勝の試合形式で決勝トーナメント（Ｔ）１回戦が始まり、松島輝空、張本智和（トヨタ自動車）、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界チームランク４位の日本男子は、同２３位のベルギーを３―１で下し、１６強入りした。１―０の第２試合でエース・張本が敗れて苦しみながらも、第４試合で２点起用されて勝ちきった。

第１試合でシングルスの世界ランク８位の１９歳・松島が、Ａ・ラッセンフォッセと対戦し、第１ゲーム（Ｇ）を９―１１で取られながらも、逆転してゲームカウント３―１で先勝。だが、第２試合では同３位で２２歳のエース・張本が左利きのＳ・ヌイティンクに苦戦した。変則的なサーブ、サーブから３球目攻撃への対応に手を焼き、最後まで悪い流れを断ち切ることができず、１―３で落とした。

それでも第３試合ではドイツ１部「ブンデスリーガ」でプレーする２４歳の戸上が、Ｍ・アレグロからストレート勝ちを収め、日本に流れを引き戻した。２―１で勝利に王手をかけて臨んだ第４試合で、張本がＡ・ラッセンフォッセと対戦。１―０の第２Ｇを５―１１で取られて簡単にはいかなかったが、勝負の第３Ｇを１１―８で奪い返した。第４Ｇは勢いのあるフォアハンドなど８連続得点。ようやく目覚めたエースがチームを勝利に導いた。

第４シードの日本は６日の決勝Ｔ２回戦では、スペインを３―１で退けた世界チームランク２５位のカザフスタンと激突する。１９６９年大会以来、５７年ぶりの金メダル獲得の目標へ、若い布陣が勢いを加速させていく。