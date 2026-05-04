◆全日本大学駅伝関東推薦校選考会（４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）

１万メートルのレースを各校２選手ずつ４組のレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦（１１月１日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）の出場権を獲得した。

留学生は登録が２人以内、出場が１人以内。今年１月の第１０２回箱根駅伝７位の城西大、同１０位の日大の箱根駅伝シード校（１０位以内）、同１４位で２１年ぶりにシード権を逃した東洋大などが伊勢路行きの７枚の切符を争った。

ぎりぎりの７位通過は山梨学院大。次点となった８位の専大とわずか０秒６５の僅差で６年ぶりの伊勢路切符をつかんだ。１、２組目終了時点では２桁順位の圏外だったが、３組目終了時にはあと一歩の９位まで浮上。「ワンチャンあるぞ！」と大崎悟史監督から熱く送り出された最終４組目はブライアン・キピエゴ（４年）が２８分１秒４９の３着、占部大和（４年）も２９分７秒９８の１９着と食らいつき、７位に滑り込んだ。

結果発表では全員で喜びを爆発させ、涙する選手も多かった。大崎監督は「一人一人が最後まで諦めなかった。うれし涙が見られるってうれしいです」とかみしめるように話した。

全日本大学駅伝の本戦は箱根駅伝予選会の約２週間後と厳しいスケジュール。「これで安心してしまうと箱根駅伝予選会で足元をすくわれてしまう。一人一人、これに満足するのでは無く、引き続き貪欲に強いチームを作っていく」と一つの壁を乗り越えた自信を胸に、山梨学院大はチーム一丸で足を磨き続ける。

昨年の本大会で優勝した駒大をはじめ、中大、青学大、国学院大、早大、帝京大、創価大、順大の上位８校はシード権を持つ。関東勢は計１５校が参戦する。北海道１校、東北１校、北信越１校、東海１校、関西４校、中国四国１校、九州１校で計２５校が出場。日本学連選抜（東海を除く全国７地区学連からの選抜）と東海学連選抜がオープン参加する。

最終順位は以下の通り。

▽全日本大学駅伝関東推薦校選考会〈１〉日大（３時間５７分１０秒）〈２〉東海大（３時間５８分１２秒）〈３〉大東大（３時間５８分３５秒）〈４〉神奈川大（３時間５８分４４秒）〈５〉東洋大（３時間５８分５１秒）〈６〉中央学院大（３時間５９分４２秒）〈７〉山梨学院大（３時間５９分５５秒２９）＝以上、本戦出場権獲得＝〈８〉専大（３時間５９分５５秒９４）〈９〉法大〈１０〉明大〈１１〉日体大〈１２〉東京国際大〈１３〉拓大〈１４〉芝浦工大〈１５〉立大〈１６〉国士舘大〈１７〉駿河台大〈１８〉東農大〈１９〉流通経大 記録なし城西大