◆パ・リーグ 楽天３―１日本ハム（４日・楽天モバイル最強）

楽天は日本ハムに逆転勝ちし、２連勝とした。

日本ハム先発の福島の前に沈黙していた打線は１点を追う８回に奮起。先頭の平良のソロで同点に追いつくと、１死から辰己が勝ち越しの決勝ソロを放った。楽天・三木肇監督は「（平良は）いいところで、よく打った。追いついて、追い越されるか、次の１点（を取れるか）みたいな流れだったけど、（辰己）涼介も本当に素晴らしい打撃だったと思いますね」とたたえた。

同点弾の平良は２４年オフに育成落ちを経験するなどした苦労人。２軍監督時代から成長を見てきている指揮官も活躍を喜ぶ。「育成になって、怪我からリハビリ経て、去年ファームで結果も残してね、この春のキャンプから１軍に、ずっといるけど。本当にこのチャンスを逃さないというギラついた目をしている。彼は前向きというか陽気でね、チームに本当にいい空気を持ってきてくれるし、その中でアグレッシブにできることが、思い切りの良さが彼の良さ。ずっとファームでも見ていたけども、今日は平良の良さが非常に出た。チームに必要な選手になってきつつあるし、（なって）くれると思う。もっともっとチームの力になってもらえるように期待してますんで、今日は本当にいいところで仕事してくれた」と目を細めた。

先発の滝中は立ち上がりから走者を出しながら、粘った。６回途中まで投げて、７安打を浴びながらも点は与えなかった。攻守で粘り強く戦っての逆転劇。指揮官は「滝中もちょっと苦しいケースが多かったど、よく伊藤光と粘ったと思う。総合的に今日は攻守ともに粘れた、食らいついていけたところが良かった。西垣も藤平もだし、鈴木翔天もなんとか１失点で抑えてくれたんで。よく勝ってくれました」と一丸での勝利をよろこんだ。

苦しい展開が続いたが、最終盤に奮起して逆転に成功。前日３日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）で連敗を６でストップしていたチームは２連勝で、４位に浮上した。