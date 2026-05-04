子役の永尾柚乃さん（9）が、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』5月4日「スター・ウォーズの日」カウントダウンイベントに登場。『スター・ウォーズ』シリーズにハマったきっかけを明かしました。

イベントで父親の影響で『スター・ウォーズ』シリーズを全て見たことについて聞かれた永尾さんは「パパが昔から（スター・ウォーズが）大好きなんです」とコメント。初めて『スター・ウォーズ』を見たときどういう印象を受けたかについては「パパに紹介してもらって初めて見て、始まってすぐ3分くらいで『スター・ウォーズ』の世界に一気に入り込んでいました」と話し、「ママも大好きなんですよ」と親子で『スター・ウォーズ』を楽しんでいることを明かしました。

『グローグー』のコスチュームを着用した永尾さんは、魅力について聞かれると「このグローグーの姿ね、かわいいですよね」と話し、「グローグーってちょっとしたしぐさとか声もすっごくかわいくて、目がもうハートになりそうです。でもグローグーってあんなにかわいいのに強力なフォースの使い手というギャップもいいですよね」と語りました。

1999年公開の『スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス 』からオビ＝ワン・ケノービの吹き替えを務めている声優の森川智之さんは、「エピソード1のファントム・メナスのこのTシャツですよね。見る度にもう、自分のずーっとこう歩んできた、スター・ウォーズと共に歩んできた歴史を感じます。オビ＝ワンも若いしね。今を思うとその歴史がね、自分の中でも同じくらい年を取ってきたので。もうパダワン（弟子）ではいられませんね」と語りました。