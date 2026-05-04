◆パ・リーグ 西武１０―２ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）

ソフトバンク・柳田悠岐外野手が、試合前練習で３日ぶりに屋外フリー打撃を行った。

１日の楽天戦で右膝に死球を受け、３日までは室内で調整していた。試合後、小久保裕紀監督は「代打でいったん準備はさせていました」と、展開次第では代打で３試合ぶりに出場させる方針だったことを明かした。