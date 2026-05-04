ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【ソフトバンク】柳田悠岐がベンチ裏で代打スタンバイ 屋外フリー打… 【ソフトバンク】柳田悠岐がベンチ裏で代打スタンバイ 屋外フリー打撃も再開 小久保裕紀監督「代打で準備はさせていた」 【ソフトバンク】柳田悠岐がベンチ裏で代打スタンバイ 屋外フリー打撃も再開 小久保裕紀監督「代打で準備はさせていた」 2026年5月4日 23時4分 スポーツ報知 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◆パ・リーグ 西武１０―２ソフトバンク（４日・ベルーナドーム） ソフトバンク・柳田悠岐外野手が、試合前練習で３日ぶりに屋外フリー打撃を行った。 １日の楽天戦で右膝に死球を受け、３日までは室内で調整していた。試合後、小久保裕紀監督は「代打でいったん準備はさせていました」と、展開次第では代打で３試合ぶりに出場させる方針だったことを明かした。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【動画】エェ〜！？試合中に筋トレしてる選手が！！ 【スコアボード】西武―ソフトバンク 【ソフトバンク】小久保裕紀監督「菅井とタイミングが合っていないのと…」山川穂高のスタメン落ちの理由を説明「外すのは昨日決めました」