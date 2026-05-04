今冬移籍の噂まで浮上したが…… 指揮官交代で輝き戻ったMFメイヌーがキャリック体制で送る充実の日々 「彼についていき、彼のために戦いたい」
マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの暫定指揮官に就任して以降、チームは調子を取り戻し、残り3試合を残してCL出場権を獲得した。
キャリック体制での戦績は10勝2分2敗とユナイテッドは圧巻の成績を収めており、アーセナル、マンチェスター・シティ、チェルシー、トッテナム、リヴァプールとビッグ6相手に全勝を飾っている。
着実に名門復活への道を歩き出しているなか、キャリック体制で特に輝きを放っているのがMFコビー・メイヌーだろう。ルベン・アモリム前体制では冷遇され、今冬には移籍の噂まで浮上していたメイヌーだが、指揮官交代が転機に。キャリックの下でポジションを奪還すると、再び輝きを見せはじめた。
またキャリックが監督になった影響も感じているようで、メイヌーは暫定指揮官について「明らかに大きな役割を果たしている。私だけでなく、すべての選手に自信を与えてくれる。彼についていき、彼のために戦いたいと思うようになったよ」と話している。
一時は退団の可能性までもが浮上したメイヌーはイングランド代表復帰も果たし、さらにユナイテッドと2031年まで契約を延長。輝き取り戻した21歳MFは再びクラブの未来となった。
まだキャリックが来シーズンもユナイテッドで指揮を執るかどうかは不明だが、ここまでの戦績は見事で、選手たちからの信頼も厚い。キャリックへ任せたことは正解だったと言えるだろう。
MAINOOOOO— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) May 3, 2026
ユナイテッドの勝ち越しゴールは
先日契約延長を発表した
若きホープの強烈ミドル
溢れたボールを #メイヌー が叩き込み
オールド・トラッフォードの熱気は最高潮
プレミアリーグ第35節
マンチェスター・U v リヴァプール
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