◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）

巨人の戸郷翔征投手が、今季初登板初先発に臨むも５回５失点で敗戦投手に。それでも最速１５１キロを計測するなど復調の兆しも見せ、次戦も１軍登板することが決まった。試合後、阿部監督は次戦も１軍登板かと問われた際に「そうですね。投げてもらわないと困りますんで」と話した。

右腕は、オープン戦から結果を残せず、開幕を２軍で迎えた。２軍ではフォーム改良に取り組み、この日が今季１軍初先発。初回から１５１キロを計時したが、０―０の３回に安打と死球で１死一、二塁とすると、鈴木叶に先制３ランを被弾。２点ビハインドの５回２死二塁でも、再び鈴木に左翼フェンス直撃の二塁打で失点。続く内山にも適時打を許した。５回１００球、６安打２四死球５失点で負け投手と苦しい結果に終わった。

バッテリーを組んだ大城卓三捕手は戸郷について「立ち上がりとか初回に関してはマウンドでの振る舞いだったり、自信を持って投げてきているなって感じた。真っすぐの強さというか、そういうのは感じた」と語りつつも「得点圏での投球だったり、そういうところは自分を含め、反省しないといけないと思います。（中盤から出力が）落ちた感じは自分もしたので、そういうところも含めて戸郷に言いましたし、相手の得点圏の時の投球内容であったり、そのときの球種だったり、そういったものも含めて本人にも伝えました」と明かした。