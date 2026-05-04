ちいかわベーカリーで祝う誕生日♡限定パン＆特典がかわいすぎる注目フェア

東京・表参道の人気スポット「ちいかわベーカリー」に、ファン待望の誕生日限定メニューが登場します。2026年5月1日（金）から、「ちいかわ」と「ハチワレ」のおたんじょうびを記念した特別なパンやドリンク、さらに豪華パンやギフト向けアイテムまでラインナップ。見た目のかわいさはもちろん、味わいにもこだわったこの時期だけの特別企画です。推しのお祝い気分を楽しみながら、心ときめく時間を過ごしてみませんか♡

誕生日限定パン＆ドリンクに注目

今回の主役は、おたんじょうび仕様のスペシャルメニュー。

ちいかわパン（おたんじょうび）

価格：660円

カスタードクリームとアーモンドナッツ入り。さんかく帽子とリボンが愛らしい限定デザインです。

ハチワレパン（おたんじょうび）

価格：660円

チョコレートクリームとチョコチップ入り。甘さ広がる満足感たっぷりの一品。

ちいかわおたんじょうびドリンク

価格：790円

キラキラ輝くピーチホワイトの華やかなドリンク。

ハチワレおたんじょうびドリンク

価格：790円

グレープホワイトカラーが印象的な爽やかなドリンクです。

ドリンクを1杯注文ごとに「オリジナルコースター（全2種）」を1枚プレゼント。

※通常のドリンク注文特典「オリジナルPPコースター（全12種）」もお渡しいたします。

※物販の瓶ドリンクは対象外です。

※お会計の時にお渡しいたします。

※お好きな絵柄を選択できます。

※無くなり次第終了。

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豪華パン＆ギフトアイテムも見逃せない

ちいかわ豪華パン（パングラタン）

価格：1,600円

5月1日（金）～6月30日（火）の期間限定で、特別感たっぷりの豪華パンシリーズも登場します。

ちいかわ豪華パンは、ちいかわ食パンに濃厚ホワイトソースと野菜を合わせたグラタン風パン。食事系メニューとしても満足度抜群です。

紅茶缶（アールグレイティー）

価格：2,400円

上品な香りを楽しめるギフトにもぴったりな紅茶缶。

ギフト巾着（全2種）

価格：各385円

小物入れやプレゼント包装にも使える便利でかわいいアイテムです。

さらに、3,300円（税込）お買い上げごとに「A5ミニクリアファイル（全2種）」をランダムで1枚プレゼント。

※絵柄は選択できません。

※最大2枚までの配布になります。

※無くなり次第終了。

予約方法

利用はWEB限定事前予約制で、予約料金は1,000円（税込・お買物券付き）。営業時間の確認などは、カフェ公式サイトをご覧ください。

©nagano

推しの誕生日を一緒にお祝い♡

かわいいだけでなく、味も本格派な「ちいかわベーカリー」の誕生日フェア。ここでしか味わえない限定パンや映えるドリンク、実用的なグッズまで揃い、ファンにはたまらない内容です。

ちいかわとハチワレの特別な日を、ベーカリーで一緒にお祝いしてみてはいかがでしょうか♪人気企画のため、早めの予約がおすすめです。