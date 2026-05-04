歌舞伎座5月公演『團菊祭五月大歌舞伎』（27日千穐楽）が3日に初日を迎え、歌舞伎俳優の尾上左近改め三代目尾上辰之助さん（20）が襲名披露で挨拶し、決意を述べました。

襲名披露狂言として上演されたのは『寿曽我対面（ことぶきそがたいめん）』。祖父・初代尾上辰之助さん、父・尾上松緑さん（51）が、辰之助襲名披露狂言として勤めてきた曽我五郎を、三代目の辰之助さんが勤めます。

劇中口上で、市川團十郎さん（48）は、「同世代の染五郎さんや團子さんともご一緒されているそうですが、かつての松緑さん、八代目菊五郎さんと共に我々も三之助としてご一緒させていただいておりますので、年の差はございますが新之助、菊之助とも何卒よろしくお願い申し上げまする」と述べました。

三代目を襲名した辰之助さんは、「祖父、そして父の前名の尾上辰之助の名跡を三代目として襲名させていただく運びと相成りましてござりまする。より一層芸道に精進してまいりますることにござりますれば、何卒いずれも様にはこれからもごひいきご支援の程をひとえにお願い申し上げ奉りまする」と挨拶しました。

そして最後に、七代目尾上菊五郎さん（83）が、「初代辰之助さんとは非常に仲が良く、幼い時から舞台を共にし、兄弟同然の間柄でございましたので、この度の襲名は私にとっても大変うれしいことでございます。父松緑同様、三代目尾上辰之助いついつまでもごひいきお引き立ての程、隅から隅までずぃーと、こいねがいあげ奉りまする」と締めました。