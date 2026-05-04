◆パ・リーグ 楽天３―１日本ハム（４日・楽天モバイル最強）

日本ハムは終盤の逆転負けで借金３。楽天と入れ替わり５位に転落した。

先発の福島は１点を先制した直後の７回、１死二、三塁とピンチを招いたが、ここから６球連続ストレートで２者連続３球三振。最後はこの日の最速１５５キロで空振り三振を奪うなど、力でピンチを切り抜けた。

しかし続投した８回、先頭の平良にフォークをすくわれ同点の左越え２号ソロを許すと、１死後、辰己に左越え３号ソロを浴び勝ち越された。

新庄監督は「平良くんのは風に乗りましたね。乗せたのかな。うまく打たれましたね。７回の福島くんの最後のボールなんか、初回のボールぐらいの勢いで、切れあったし、１０日以上休んで、中継ぎのピッチャーたちも連戦で疲れてたし、あそこは福島くんでいこうって決めてたんで。あそこをね、抑えて成長してほしかったです。ボールはよかったですけど、辰己くんにもうまく打たれてしまったんですけど、あそこは福島くんですよね」と淡々と振り返った。

福島は「体力的にはいけたんで、投げミスですね。ここ抑えていかなきゃ完投もできる訳もないですし、いかせてくれたなら抑えたかった」と悔しさをにじませた。新庄監督は今後について「残しますよ。こんだけのピッチングしたんですから。いいボール放ってます」と話し、次回登板に期待していた。