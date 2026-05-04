ＤＤＴ４日の後楽園大会でトーナメント戦「ＫＩＮＧ ＯＦ ＤＤＴ（ＫＯＤ）」が開幕。平田一喜（３８）を破って１回戦を突破した男色ディーノ（４８）は、スーパー・ササダンゴ・マシンからの一面対抗戦（６月８日、後楽園）への参戦要請を聞き流した。

本来ディーノはこの日武知海青（ＤＤＴ／ＬＤＨ）と対戦する予定だったが、武知が急性虫垂炎を発症して欠場。代替出場を買って出た平田との一騎打ちとなった。

互いに手の内を知り尽くす２人の戦いは、ディーノワールドと平田ワールドが交錯する攻防が展開。ディーノは男色ドライバーをさく裂させてカバーに入るが、カウント１で返される。ならばとコーナーからのムーンサルトを投下するが、首固めであわや３カウントという場面も。それでも最後はリップロックで反撃し、ゴッチ式男色ドライバーで激闘に終止符を打った。

試合後のリングにはササダンゴが登場。ディーノは、ササダンゴと新日本プロレスの矢野通との「一面対抗戦」のメンバーとして勧誘された。しかし、ディーノは「聞かなかったことにさせてください。俺はマジでトーナメントに集中してるんで」とこれを固辞する。

バックステージでも「そんなこと（一面対抗戦）を考えていてトーナメントには勝てないから。次の２回戦（９日、新宿フェイス）に集中する」と決意をにじませた。

「私には前ＫＯ―Ｄチャンピオン（平田）の思いと、武知海青の思いも乗ってるの」と並々ならぬ思いで優勝を見据えていた。２回戦ではこの日、Ｔｏ―ｙに勝利した正田壮史と激突する。