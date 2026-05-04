おめめキュルルーーンッッ♡【ガチャ】眺めていたくなる可愛さ！「新作キャラグッズ」

毎週、次々と新商品が発売される【ガチャ】のラインナップ。ミニチュア系もキャラクター系もどんどんクオリティが上がってきており、コンプリートを狙ってしまう人も多いのでは？ そこで今回は、コンプリートせずにはいられない可愛さの「新作キャラグッズ」を紹介します。

きゅるるんおめめから目が離せない！

@gnm.aoさんが「目がきゅるるんしてる！」とコメントするのは、3月第3週に発売された「クレヨンしんちゃん ぎゅーこっと」。カスカベ防衛隊のみんなが、大好きなものをぎゅっと抱きしめた姿がマスコットになっています。しんちゃんが抱きしめているのは、チョコビのキャラクター、ワニ山さんです。

ずっと眺めていたいカービィのリング

4月第3週に発売された「星のカービィ ファッションリング クリアカラーVer.」は、2023年11月に発売されたファッションリングをクリアカラーにしたもの。ラインナップやデザインは変わっていませんが、クリアカラーのちゅるんとした材質によって、可愛さがバージョンアップしています。つい眺めたくなるカービィの表情に、大人も子どもも夢中になるはず。

つい眺めてしまう可愛さが魅力の「新作キャラグッズ」。想像以上の可愛さに、思わず2回目、3回目……と【ガチャ】を回し続けてしまいそう。1つでももちろん可愛いですが、複数揃うと、さらに可愛さが倍増するはずなので、ぜひコンプを狙ってチャレンジしてみて。

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※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる