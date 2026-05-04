◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト5-1巨人(5月4日、東京ドーム)

ヤクルトの鈴木叶選手がプロ初ホームランを含む4打点を挙げ、ヒーローインタビューで喜びの言葉を口にしました。

鈴木選手は3回に巨人先発の戸郷翔征投手からプロ初本塁打となる3ランを記録。さらに、5回にも戸郷投手からレフトフェンス直撃のタイムリーツーベースヒットを放ち、4打点の活躍を見せました。

プロ入り後ホームランを打ったのは何回目かという問いに「初めてです」と答えると、ヤクルトファンから大歓声。プロ初本塁打の感想を問われると、先発の奥川恭伸投手に言及。「奥川さんがずっといいピッチングしてたので、それに援護がなかったので援護できてよかったなと思います」と話し、キャッチャーとしても奥川投手を6回1失点と好リード。今季初勝利に導き、「いつも自分が助けられてばっかだったので、打ててよかったですし、勝てたことがうれしい気持ちです」と先輩の勝利を喜びました。

その後の写真撮影でホームランボールを受け取った鈴木選手。記念ボールを手に笑顔を見せながら撮影に応じました。