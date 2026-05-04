「楽天３−１日本ハム」（４日、楽天モバイル最強パーク）

日本ハムが痛恨の逆転負け。借金３とし５位に転落した。

先発の福島は２発に沈んだ。すでに１００球を超えていたが、続投した八回、先頭の平良に同点ソロを被弾。１死後、辰己に決勝ソロを浴びた。八回途中６安打安打２失点だった。試合後、新庄監督は「いや〜平良君のホームラン、風に乗りましたね。乗せたのかも。うまく打たれました」と悔しそうに振り返った。

福島は七回に１死二、三塁の大ピンチを招いたが、ここからギアを上げてゴンザレス、太田を２者連続３球三振に斬った。最後の直球は１５５キロを計時した。八回続投の判断については「７回の福島君の最後の太田君を打ち取ったボールなんかは、初回のボールなのかと思うぐらいキレがあったし、（中１０日での登板で）十二分に休んで、中継ぎの投手たちも連戦で疲れていたし、あそこは福島君でいこうと決めていた。八回だけ。投げたそうだったし」と説明。「あそこを抑えて成長してほしかったが、バッターが上手かった」と、楽天打線をたたえた。