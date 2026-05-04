GW中、大賑わいの無料スポット「サイボク」。埼玉県にある全国でも珍しい豚のテーマパークとはどんな場所なのでしょうか？

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入場料無料！“豚のテーマパーク”

朝から行列ができていたのは、埼玉県・日高市にある全国でもめずらしい豚のテーマパーク「サイボク」。



こちらは入場料無料ということで、GW中大賑わい。

その場で様々な豚肉料理を楽しめるのですが、定番は1本580円の肉厚なスペアリブ。うま味のある脂が食欲をそそります。

お客さん

「すごく美味しいです。スペアリブでこれは安いんじゃないですかね。この大きさで580円は安いと思う。だからいっぱい買っちゃったんですけど」

“ポーク天国”におでかけしてみてはいかがですか？

群馬県に無料スポットが密集 そのワケは？

井上貴博キャスター：

関越道を北上すると、ほかにも入場無料の施設はいろいろあります。



こんにゃくの無料バイキングが楽しめる「こんにゃくパーク」や、PA直結で噴水併設の「道の駅ららん藤岡」、工場見学や限定ラスクを無料で楽しめる「ガトーフェスタ ハラダ」。



これらの施設は全て群馬県にあります。群馬県に無料スポットが多いのはなぜなのでしょうか？

旅行アナリストの鳥海高太朗氏によると「『無料』は遊びに行くきっかけに。群馬は東京を起点に考えると“ちょうどいい距離”。近すぎると人が殺到し、遠すぎると敬遠しがちになる」といいます。

出水麻衣キャスター：

家族で行かれたりする方も多いと思うので、ちょうどいいドライブになる距離が旅情感があり、よいのかもしれませんね。

井上キャスター：

また、群馬県出身の番組スタッフによると「公園や動物園など入園料が無料の場所が多い。群馬県民は『タダ』が普通という感覚の人が多い」といいます。