炊飯時に◯◯を入れるだけ！「ご飯」の格上げテク

ツヤツヤのおいしいご飯になる驚きのテクニック

炊飯器でご飯を炊く時、何か特別なことをしていますか？ご飯がおいしく炊けるように、洗米や水の量、火加減などに気を使っている方も多いのではないでしょうか。実は、ご飯を格上げするためには、もう一つのテクニックがあります。それは、炊飯時に氷を入れることです！時間がないときにもおすすめのワザですよ。

氷水を入れて、早炊きモードで炊くだけ！

1. 米を通常通り洗って浸水させた後、氷水を入れます。氷水の量は合数のメモリに合わせてください。



2. 通常炊飯ではなく、「高速」モードか「早炊き」モードで炊飯してできあがりです。





こんなに簡単においしいご飯が炊けるなんて感動

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「氷を入れるだけでツヤツヤおいしいごはんが炊けるなんて」「ふっくら甘みがあっておかわりが止まらない」など、レシピの簡単な工程とおいしさを絶賛する声が届いています。





炊飯時に氷を入れるだけで、簡単においしいご飯を炊くことができます。特別な日やお祝い事など、大切な人たちを招待したときなどに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。きっと喜ばれることでしょう。

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