「Ｇ２・レディースオールスター」（５日開幕、まるがめ）

ビッグレース初出場となる田上凜（２４）＝大阪・１３２期・Ｂ１＝が水神祭に意欲を示した。

デビュー４年目のＢ１級ながら、２４１７票を集めてのＧ２デビュー。「緊張しています」と表情はやや硬かったものの、初勝利へ「何とか頑張りたいです」と意気込んだ。前期途中から挑戦しているチルト３は魅力たっぷり。一撃仕様で波乱演出を狙っていく。

前節の蒲郡一般戦ではデビュー初優出をマークした。チルト３でまくり３本、まくり差し１本を放ち、節間６戦４勝と大暴れ。準優では４コースまくりでＳＧ覇者の１号艇・河合佑樹（静岡）を撃破。「いいリズムで入って来られた」と好ムードで大舞台に乗り込んできた。

手にした５５号機は目立つ実績こそないが、乗り手のコメントを総合すると素性は決して悪くない。前検では「乗った感じは出足、回り足系でした。正直、回り足はいらないので直線が欲しい。１号艇以外はチルト３で行こうと思っています」と調整の方向性を示した。持ち前の豪快な走りで田上が台風の目となる。