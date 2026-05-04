ゴールデンウイーク後半。

県内では、各地で休日を楽しむ人の姿が見られました。

2日からは、NIB主催の食と遊びの祭典「DEJIMA博」が長崎市で開かれています。

4日午後の長崎市の眼鏡橋。

3日の雨から一転、天気も回復し、多くの観光客でにぎわいました。

（石川から）

「金沢から来た。(きのうは)電車を降りて、すごい土砂降りでビチャビチャになった。軍艦島のツアーと稲佐山の夜景を楽しみにしていたが、天気が悪く中止になった。その代わりゆっくり眼鏡橋などに来られてよかった」

（宮崎から）

「着物を着て出かけるのを2人で楽しみにしていた。(下の子は)着物を着られないから、甚平を持ってきた」

（子ども）

「長崎の(佐世保)バーガーがおいしかった」

（熊本から）

「波佐見陶器市に行ってきた。かわいい箸置きを買った。初めて(長崎に)来たので、いろいろ回ってみようと思う」

長崎水辺の森公園をメイン会場に2日から開催中の「DEJIMA博」は、3日目も朝から多くの来場者が訪れました。

（松浦市から）

「家族といとこと来た」

（長崎市から）

「おいしいものを食べに来た」

（長崎市から）

「ありがたい。なかなか食べられないお店が出ている」

『ひるじげグルメ祭り』では、全国から70以上の店舗が集結。

3000日の研究の末に誕生した「極上肉づくしのハンバーガー」や、囲炉裏で焼かれた香ばしいアユの塩焼き、ワッフルやアイスクリームなど、スイーツもそろっています。

（佐賀から）

「もらったパンフレットを見て、きょうはこれを食べようと家族で決めている」

（佐世保市から）

「食べ物も色々あって、子どもも遊ぶ場所があるので楽しめる」

（長崎市から）

「いろんな全国の食べ物が食べられてうれしい。新しい発見もあって、すごく楽しい」

ステージでは、人気芸人によるお笑いライブも行われ、大きな盛り上がりを見せています。

（子どもたち）

「DEJIMA博、最高！」

また 出島メッセ長崎では「こどもでじまはく」が開催中です。

今年初お目見えの「超巨大ふわふわ遊具」など、子どもが体を動かして楽しめるコンテンツが勢ぞろいです。

（長崎市から）

「ゾウの迷路がいろんな道があって楽しかった」

（長与町から）

「初めて体験して楽しかった」

（長与町から）

「一緒に汗かいて楽しみたい」

会場では「こどもジョブチャレンジ」も行われています。

ニュースキャスターをはじめ、さまざまな “お仕事体験” も楽しめます。

3日の県内は、朝から弱い雨となりましたが、長崎水辺の森公園では、ごみ拾いとスポーツを融合したイベント「スポGOMIin NAGASAKI」が開催。

（かけ声）

「ゴミ拾いはスポーツだ！」

参加者たちは、拾ったごみの種類や重さに応じて、獲得したポイントを競いました。

スポGOMIアンバサダーを務める、元競泳日本代表の松田 丈志さんもごみ拾いに参加しました。

（スポGOMIアンバサダー 松田 丈志さん）

「環境についても考えられる、すごくいいイベントだと思っているので、スポーツと環境を同時に考えてもらいたい」

「DEJIMA博」は3日、午後からの天候の悪化と安全性の確保の観点から「長崎水辺の森公園」と「三角広場」で、正午から開催中止となりました。

しかし「こどもでじまはく」などの屋内イベントは、予定通り開催。

アミュプラザ長崎のかもめ広場では、恒例となった「マジデジマGAMES2026」の車いすバスケの大会が行われ、熱戦が繰り広げられました。