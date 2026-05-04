GW後半「観光地やイベント会場も多くの人出」DEJIMA博のグルメやステージも大盛況《長崎》
ゴールデンウイーク後半。
県内では、各地で休日を楽しむ人の姿が見られました。
2日からは、NIB主催の食と遊びの祭典「DEJIMA博」が長崎市で開かれています。
4日午後の長崎市の眼鏡橋。
3日の雨から一転、天気も回復し、多くの観光客でにぎわいました。
（石川から）
「金沢から来た。(きのうは)電車を降りて、すごい土砂降りでビチャビチャになった。軍艦島のツアーと稲佐山の夜景を楽しみにしていたが、天気が悪く中止になった。その代わりゆっくり眼鏡橋などに来られてよかった」
（宮崎から）
「着物を着て出かけるのを2人で楽しみにしていた。(下の子は)着物を着られないから、甚平を持ってきた」
（子ども）
「長崎の(佐世保)バーガーがおいしかった」
（熊本から）
「波佐見陶器市に行ってきた。かわいい箸置きを買った。初めて(長崎に)来たので、いろいろ回ってみようと思う」
長崎水辺の森公園をメイン会場に2日から開催中の「DEJIMA博」は、3日目も朝から多くの来場者が訪れました。
（松浦市から）
「家族といとこと来た」
（長崎市から）
「おいしいものを食べに来た」
（長崎市から）
「ありがたい。なかなか食べられないお店が出ている」
『ひるじげグルメ祭り』では、全国から70以上の店舗が集結。
3000日の研究の末に誕生した「極上肉づくしのハンバーガー」や、囲炉裏で焼かれた香ばしいアユの塩焼き、ワッフルやアイスクリームなど、スイーツもそろっています。
（佐賀から）
「もらったパンフレットを見て、きょうはこれを食べようと家族で決めている」
（佐世保市から）
「食べ物も色々あって、子どもも遊ぶ場所があるので楽しめる」
（長崎市から）
「いろんな全国の食べ物が食べられてうれしい。新しい発見もあって、すごく楽しい」
ステージでは、人気芸人によるお笑いライブも行われ、大きな盛り上がりを見せています。
（子どもたち）
「DEJIMA博、最高！」
また 出島メッセ長崎では「こどもでじまはく」が開催中です。
今年初お目見えの「超巨大ふわふわ遊具」など、子どもが体を動かして楽しめるコンテンツが勢ぞろいです。
（長崎市から）
「ゾウの迷路がいろんな道があって楽しかった」
（長与町から）
「初めて体験して楽しかった」
（長与町から）
「一緒に汗かいて楽しみたい」
会場では「こどもジョブチャレンジ」も行われています。
ニュースキャスターをはじめ、さまざまな “お仕事体験” も楽しめます。
3日の県内は、朝から弱い雨となりましたが、長崎水辺の森公園では、ごみ拾いとスポーツを融合したイベント「スポGOMIin NAGASAKI」が開催。
（かけ声）
「ゴミ拾いはスポーツだ！」
参加者たちは、拾ったごみの種類や重さに応じて、獲得したポイントを競いました。
スポGOMIアンバサダーを務める、元競泳日本代表の松田 丈志さんもごみ拾いに参加しました。
（スポGOMIアンバサダー 松田 丈志さん）
「環境についても考えられる、すごくいいイベントだと思っているので、スポーツと環境を同時に考えてもらいたい」
「DEJIMA博」は3日、午後からの天候の悪化と安全性の確保の観点から「長崎水辺の森公園」と「三角広場」で、正午から開催中止となりました。
しかし「こどもでじまはく」などの屋内イベントは、予定通り開催。
アミュプラザ長崎のかもめ広場では、恒例となった「マジデジマGAMES2026」の車いすバスケの大会が行われ、熱戦が繰り広げられました。