「楽天３−１日本ハム」（４日、楽天モバイル最強パーク）

日本ハムが痛恨の逆転負け。借金３とし５位に転落した。

先発の福島は２発に沈んだ。すでに１００球を超えていたが、続投した八回、先頭の平良に同点ソロを被弾。１死後、辰己に決勝ソロを浴びた。八回途中６安打安打２失点だった。

七回には大ピンチを抑えていた。無死から浅村に右中間二塁打を浴び、四球と犠打で１死二、三塁。ここからゴンザレス、太田を２者連続３球三振に斬った。最後の直球は１５５キロを計時した。

１９０センチの長身から投げ下ろす直球主体の投球。青森県八戸市出身だが、幼少の頃訪れた仙台での登板は「初めてです。仙台。風強そうなんで。倒れないように頑張ります」と話す。仙台市東部に暴風警報が出る中の好投は報われなかった。

打線は開幕から１試合を除いて４番を務めた郡司をベンチに置き、浅間をその座に起用。浅間はマルチ安打を記録するなど毎回走者を出しながら無得点に終わっていた。七回、３番手・鈴木翔から１死三塁の好機をつかみ、代打カストロの中犠飛で先制点を挙げた。