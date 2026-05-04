昨年６月に第１子出産を発表した、「ＡＡＡ」メンバーで歌手、女優の宇野実彩子が４日までに自身のＳＮＳを更新した。

宇野はインスタグラムに「１０００００ｏｒｄｅｒも頂けるブランドに成長しました＠ｌａｖａｎｄａ．ｊｐ 本当にありがとう」と自身がプロデュースを手掛けるブランド「ＬＡＶＡＮＤＡ ラバンダ」のアカウントをタグ付けて、感謝をつづった。

さらに「引き続きチームのみんなと、愛と誇りをもって丁寧に作ってまいります。今年の夏も楽しみに待っててね」と記すと、ポニーテールに黒のコーデ姿でしゃがみ込む姿や、プロデュースブランドの商品を着用した姿のショットを複数枚投稿した。

この投稿にファンからは「いつも素敵なお洋服をありがとう 常に生活にＬＡＶＡＮＤＡがいます これからも楽しみにしてるね」「宇野ちゃんめちゃくちゃ可愛すぎる」「１０００００ｏｒｄｅｒおめでとう」「宇野様やスタッフさん達の思い、そして可愛さが沢山詰まったブランドをこれからも大切に着続けるよ」などの声が寄せられている。

宇野は２０２４年３月に「ＮＥＷＳ」の小山慶一郎との結婚を発表し、２５年６月に第１子出産を報告した。