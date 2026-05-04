ÅÄÃæ´õ¼Â¡¢5Àé¥á¡¼¥È¥ë¤Ç21°Ì¡¡Î¦¾å¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥²¡¼¥à¥º¤Î¤Ù¤ª¤«
¡¡Î¦¾å¤ÎÃæÄ¹µ÷Î¥¤ÇÁè¤¦¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥²¡¼¥à¥ºin¤Î¤Ù¤ª¤«¡×¤Ï4Æü¡¢µÜºê¸©¤Î±ä²¬»ÔÀ¾³¬Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥¹¤Î5000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç½÷»Ò¤ÏÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤ÄÅÄÃæ´õ¼Â¡ÊËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡Ë¤¬16Ê¬0ÉÃ89¤Ç21°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Æïè½Æà¡ÊÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤¬15Ê¬33ÉÃ15¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î5°Ì¡£¥«¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥«¥ê¥Ð¡ÊÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬14Ê¬58ÉÃ11¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï¿¹ÆäÌé¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë13Ê¬14ÉÃ18¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î2°Ì¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤¬13Ê¬13ÉÃ30¤ÇÀ©¤·¤¿¡£