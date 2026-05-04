ももいろクローバーZの大ファンであるお笑いコンビ、ドランクドラゴンの塚地武雅（64）が4日までに、Xを更新。ももいろクローバーZ結成18周年記念イベント「東京ももクロランド」に相方の鈴木拓（50）も関わっていることへの嫉妬をにじませた。

3日、東京・千駄ケ谷の東京体育館を中心に「東京ももクロランド」が開催された。モノノフ（ももクロファンのこと）を公言する塚地だが、残念ながら仕事があるため、FC会員限定配信を視聴していたという。「楽しみに最初から見たらえっ？また鈴木が出てる！！なんで？！あいつ、何故言わない！言う必要はないってか？それはないだろ！知ってるだろ！俺がモノノフなのは！何なんだ？チクショー！」と配信に相方が登場したことへの本音をぶちまけた。

相方の鈴木はももクロとの共演が多く、塚地は「神様…あんまりですって！」「複雑で悔しい心境、再び…辛い…」と嘆き節。「ももクロの番組にモノノフだからと呼ばれるのは不甲斐ないし、並びの番組で共演できるよう頑張ろうと務めてたのに、気がついたら相方がももクロの番組で頻繁に共演し、懇意にしている事実…なんなら最近は俺より相方がももクロを語る始末…」と切ない現状をつづり、「俺の方が見てきたのに！いろんな時代を共にしてきたのに！しかし、もはやモノノフも相方との絡みを楽しみにしてるだろうし…」と複雑な感情をにじませた。しかし最後には「ライブ、ももクロ頑張ってたなぁ〜良くやりきってた！このあともももクロも鈴木も頑張ってください！さてと僕も切り替えて、働こう！働こう！」と前向きな姿勢を示している。