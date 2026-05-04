3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。建物の工事、格闘技のサポート役、体の様子をヒントに、共通のひらがな2文字を導き出しましょう。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、建築現場での実務的な工程、選手を支える重要な役割、そして体型が極端に変化した様子を表す言葉という、3つの言葉を選びました。社会のインフラを支える言葉から、スポーツ、そして状態の描写まで、共通する2文字を導き出しましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□う
□□んど
や□□け

ヒント：設計図に基づいて実際に工事を行うこと。ボクシングなどの試合でアドバイスや介抱を行う人。そして、体の肉がひどく落ちている状態を思い浮かべてみてください。

答えを見る






正解：せこ

正解は「せこ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「せこ」を入れると、次のようになります。

せこう（施工）
せこんど（セコンド）
やせこけ（痩せこけ）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、専門的な実務用語、勝負の世界を支えるポジション、そして体の状態を表す言葉を組み合わせました音の響きを頼りに、言葉の引き出しから正解をスムーズに引き出せたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)