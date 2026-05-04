【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通して入る2文字は？ ヒントは格闘技のサポート役
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、建築現場での実務的な工程、選手を支える重要な役割、そして体型が極端に変化した様子を表す言葉という、3つの言葉を選びました。社会のインフラを支える言葉から、スポーツ、そして状態の描写まで、共通する2文字を導き出しましょう。
□□う
□□んど
や□□け
ヒント：設計図に基づいて実際に工事を行うこと。ボクシングなどの試合でアドバイスや介抱を行う人。そして、体の肉がひどく落ちている状態を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「せこ」を入れると、次のようになります。
せこう（施工）
せこんど（セコンド）
やせこけ（痩せこけ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、専門的な実務用語、勝負の世界を支えるポジション、そして体の状態を表す言葉を組み合わせました音の響きを頼りに、言葉の引き出しから正解をスムーズに引き出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、建築現場での実務的な工程、選手を支える重要な役割、そして体型が極端に変化した様子を表す言葉という、3つの言葉を選びました。社会のインフラを支える言葉から、スポーツ、そして状態の描写まで、共通する2文字を導き出しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□んど
や□□け
ヒント：設計図に基づいて実際に工事を行うこと。ボクシングなどの試合でアドバイスや介抱を行う人。そして、体の肉がひどく落ちている状態を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：せこ正解は「せこ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せこ」を入れると、次のようになります。
せこう（施工）
せこんど（セコンド）
やせこけ（痩せこけ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、専門的な実務用語、勝負の世界を支えるポジション、そして体の状態を表す言葉を組み合わせました音の響きを頼りに、言葉の引き出しから正解をスムーズに引き出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)