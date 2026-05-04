「巨人１−５ヤクルト」（４日、東京ドーム）

巨人が３連敗。今季初先発となった戸郷が５回６安打５失点と踏ん張れなかった。

初回に１５１キロを計測するなど、立ち上がりを復調を感じさせた。だが、三回には鈴木叶に変化球が甘く入り３ランを被弾。徐々に球威も落ち、五回も２失点した。

戸郷は「結果が…。いいものもありましたけども、チームが負けているので、そこは責任を感じます」と振り返った。一方で復調に手応えも感じているようで「真っすぐに関していいものも出てますし、（捕手の大城）卓三さんにも『良くなっているね』と話はされました。一発を打たれた場所とか、そういうところの試合勘を戻していきながら。いいものもあったので、徐々にだしていきたい」と次戦を見据えた。

阿部監督は戸郷について「見ての通りじゃないですかね。『良くはなったな』と立ち上がりは思いましたが、不用意な一球とかをなくしていければまた勝てるとは思いますけどね」と、プラス材料も口にした。次回も１軍で登板させるとし、「（先発が）いないんでね。投げてもらわないと困りますんで」と期待の言葉を口にした。