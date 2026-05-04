テレビ朝日系「見取り図じゃん」が４月３０日に放送され、見取り図・リリー、盛山晋太郎がＭＣを務めた。

この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」をテーマに進行。

紅しょうが・稲田美紀は「大きな声では言えないんですけど。マッチングアプリって、けっこう女性の写真の詐欺が取り上げられると思うんですけど。男性の写真詐欺もヒドくない？」と話した。

マッチングアプリを利用していたという稲田は「あったのが。『海、山、川、バーベキュー好き！』みたいな男性の写真で。引きで、一人でチェア座ってるやつで。どんだけアップにしても最後までアップにならないんですよ。引きなんで。女性の加工より引きの本人も結構ヒドいんですよ。顔が全然違う」とつづけた。

稲田は「男子は（加工）アプリを使わないかもしれないですけど。最近だったら雰囲気系？とか。顔が（半分ぐらいしか）見えてない人。マジで正面全然違うんです。女子も言っていいと思うんですよ。『男子もけっこう顔が違ったで？』って。（女子は）何か、あんまり言わないんですよね」と明かした。

リリーが、マッチングアプリを今も利用しているか聞くと、稲田は「最近お休み」と回答。マッチングアプリで載せている写真が紹介されると、リリーは「加工ゼロやもんな…。っていうかもう、できんやろ？今。（男性利用者が）全員、顔を指すやろ？」と指摘した。

稲田は「いや、お休みしてるだけなんで、やめてください。そういう会話は」と返すと、リリーは「なんなん？お休みって？」と苦笑していた。