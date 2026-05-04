◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）

西武はタイラー・ネビン内野手が４打数４安打５打点の活躍で大勝に導いた。投げては先発の菅井信也投手が６回４安打２失点で今季初勝利を挙げた。チームは５割に復帰し、２位ソフトバンクに１差に迫った。

左脇腹痛などで出遅れていた助っ人が１日のロッテ戦で復帰してから３勝１敗。４戦連続安打をマークし、打線に勢いをもたらしている主砲は「すごく特別な夜になりました。戻ってこられてすごくうれしいです。アリガトウゴザイマシタ」としみじみと語った。

西口文也監督はネビンについて「今まで１軍のゲームに出られなかった分、たまっていたものを一気に吐き出している、そんな感じがしますね」と目を細めた。

今季初勝利を挙げた菅井については「やはり勝ちがつくのと、つかないのとでは、気分的にも全然違いますから。次も期待しています」と称賛。菅井も「今シーズンの目標は２ケタ勝つこと。まずは１勝勝てたので、これからしっかりと勝てるように頑張っていきたいと思います」と今後を見据えた。