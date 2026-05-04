◆パ・リーグ 楽天３―１日本ハム（４日・楽天モバイル最強）

楽天は日本ハムに逆転勝ちし、２連勝になった。

先発の滝中は立ち上がりから走者を出しながら、粘った。初回は２死一、二塁のピンチを招いたが、レイエスを中飛。両チーム無得点の５回は無死二塁のピンチを背負った。それでも後続を冷静に打ち取った。６回２死一、二塁の場面で降板。６回途中まで投げて、７安打を浴びながらも点は与えなかった。

滝中の後にマウンドに上がった内は、田宮を捕邪飛に仕留めた。好リリーフで先制点を与えなかった。

均衡が破れたのは７回だった。３番手の鈴木翔が１死三塁からカストロに中犠飛を許して、先制点を献上。試合がようやく動いた。

滝中を援護したかった打線は、日本ハムの先発・福島に手を焼いた。６回まで３安打で無得点。ようやく好機が訪れたのは７回。１死二、三塁としたが、ゴンザレスと太田が連続三振に倒れた。

それでも８回に先頭の平良が同点ソロ。勢いに乗る男の豪快な一振りで試合を振り出しに戻した。さらに１死から辰己が勝ち越しソロ。一発攻勢で試合をひっくり返しさらに１点を追加した。

苦しい展開が続いたが、最終盤に奮起して逆転に成功。前日３日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）で連敗を６でストップしていたチームが上昇気流に乗りだした。