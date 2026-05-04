米株価指数先物（6月限）（NY時間07:56）（日本時間20:56）
ダウ先物　49444（-202.00　-0.41％）
S＆P500　7245.75（-12.25　-0.17％）
ナスダック100先物　27823.25（-12.50　-0.04％）

　きょうの米株価指数先物市場、ダウ先物、Ｓ＆Ｐ５００、ナスダック１００とも下落。中東情勢を巡る最新報道を受けて原油相場が上昇しており、不安を強めている。

　イランの国営メディアがイラン革命防衛隊（ＩＲＧＣ）が米軍艦に２発のミサイルを命中させたと主張。ただ、米中央軍は報道を否定している。

　イラン海軍は「米国・シオニスト艦艇の進入を阻止した」と国営テレビ経由で発表。また、警告を無視した米軍艦に対し、ジャスク島付近で２発のミサイルを命中させたと報じた。ただ、これら報道はいずれも確認は取れていない。

（NY時間08:06）（日本時間21:06）時間外
アップル＜AAPL＞　278.83(-1.31　-0.47％)
マイクロソフト＜MSFT＞　412.70(-1.74　-0.42％)
アマゾン＜AMZN＞　269.16(+0.90　+0.34％)
アルファベットC＜GOOG＞　383.73(+0.51　+0.13％)
アルファベットA＜GOOGL＞　386.85(+1.16　+0.30％)
テスラ＜TSLA＞　390.95(+0.13　+0.03％)
メタ＜META＞　608.91(+0.16　+0.03％)
エヌビディア＜NVDA＞　198.63(+0.18　+0.09％)
ＡＭＤ＜AMD＞　360.16(-0.38　-0.11％)
イーライリリー＜LLY＞　935.76(-27.57　-2.86％)

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美