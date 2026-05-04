ダウ先物は下落 中東情勢を巡る報道で原油相場が上昇＝米国株 ダウ先物は下落 中東情勢を巡る報道で原油相場が上昇＝米国株

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米株価指数先物（6月限）（NY時間07:56）（日本時間20:56）

ダウ先物 49444（-202.00 -0.41％）

S＆P500 7245.75（-12.25 -0.17％）

ナスダック100先物 27823.25（-12.50 -0.04％）



きょうの米株価指数先物市場、ダウ先物、Ｓ＆Ｐ５００、ナスダック１００とも下落。中東情勢を巡る最新報道を受けて原油相場が上昇しており、不安を強めている。



イランの国営メディアがイラン革命防衛隊（ＩＲＧＣ）が米軍艦に２発のミサイルを命中させたと主張。ただ、米中央軍は報道を否定している。



イラン海軍は「米国・シオニスト艦艇の進入を阻止した」と国営テレビ経由で発表。また、警告を無視した米軍艦に対し、ジャスク島付近で２発のミサイルを命中させたと報じた。ただ、これら報道はいずれも確認は取れていない。



（NY時間08:06）（日本時間21:06）時間外

アップル＜AAPL＞ 278.83(-1.31 -0.47％)

マイクロソフト＜MSFT＞ 412.70(-1.74 -0.42％)

アマゾン＜AMZN＞ 269.16(+0.90 +0.34％)

アルファベットC＜GOOG＞ 383.73(+0.51 +0.13％)

アルファベットA＜GOOGL＞ 386.85(+1.16 +0.30％)

テスラ＜TSLA＞ 390.95(+0.13 +0.03％)

メタ＜META＞ 608.91(+0.16 +0.03％)

エヌビディア＜NVDA＞ 198.63(+0.18 +0.09％)

ＡＭＤ＜AMD＞ 360.16(-0.38 -0.11％)

イーライリリー＜LLY＞ 935.76(-27.57 -2.86％)



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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