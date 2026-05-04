◇セ・リーグ 巨人1―5ヤクルト（2026年5月4日 東京D）

巨人は今季初の3連敗を喫して貯金が1となった。今季初登板だった戸郷が5回6安打5失点で今季初黒星。脳振とう特例措置から復帰した泉口が「3番・遊撃」に座った打線は7安打1得点に終わった。

阿部監督は戸郷について「見ての通りじゃないですかね。良くはなったなと立ち上がりは思ったんですけどね。不用意な1球だったり、そういうのを減らしていければまた勝てるとは思います」と見解。次回も1軍戦での登板方針を示した。

復帰即、初回2死の第1打席で左前打を放った泉口については「いい調整してきたんだなというのは思いました」。今季初めてスタメンを外れたキャベッジについては「9連戦で、ケガされたら一番チームにとっても痛いので、今日は休ませました」と説明した。

取材の最後には自ら「申し訳ない。見せ場が全くなかったね」と切り出した指揮官。「スワローズの若い選手を見習うところもある。だからあそこの位置（上位）にいる。得点圏で打てる。準備がしっかりできているんだろうなと。うちのバッターを見ているとどっちつかず。ファーストストライクをスイングかけられなかったり。多く見受けられる。見習ってほしい」と求めた。