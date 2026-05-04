か、か、可愛いーーーッッ！！【セリア】気分爆上がり♡「ファンシーグッズ」

思わず手に取りたくなる可愛いデザインが魅力の「ファンシーグッズ」を探すなら、おしゃれなアイテムやキャラクターグッズが豊富に揃う【セリア】がおすすめ。SNSでも話題を集める人気商品を多数販売しているため、気分が爆上がりするアイテムにきっと出会えるはず。そこで今回は、見つけたら即ゲットしたい可愛い小物を紹介します。

SNSでも大注目のシール台紙

シール帳ブームをきっかけに、SNSでも大注目された「A5カスタムノートリフィル シール台紙」。無地・グラデーション・斜めストライプなど、それぞれ異なるデザインの台紙が5枚セットになっています。カラーはブルー・グリーン・ピンクの3色展開で、シールの色合いに合わせて台紙を選べるため、シール帳作りがますます楽しくなりそうです。

チラッと見せたいカラフルなしおり

たまごっちのカラフルでポップな世界観が楽しめる「ブックマークコレクション たまごっちのプチプチおみせっち」。ラインナップは全29種類で、そのうちの2種類はシークレットです。しおりのデザインには、4コマ漫画風のタイプと、おみせデザインのタイプがあり、どちらもフルカラーなのでとにかく華やか。本や手帳からチラッと見えても、可愛いデザインばかりです。

店頭で見つけられたらラッキーな【セリア】の「ファンシーグッズ」。シール台紙は発売当初から入手困難なアイテムのため、見つけたら即ゲットするのがおすすめです。気になる人は、ぜひ近くの店舗で探してみて。

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※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる