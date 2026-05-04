東京Ｖは４日、ＦＷ山見大登が左膝前十字靱帯（じんたい）損傷、ＤＦ吉田泰授が左膝複合靭帯損傷、半月板損傷の診断を受けたことを発表した。山見はトレーニング中、吉田は４月２９日の鹿島戦で負傷した。

山見は昨年７月にも右膝前十字靭帯を断裂。以降のシーズンは治療とリハビリに充て、今季復帰するとスーパーサブとして後半にギアを上げる役割を担い、９試合に出場して１得点を挙げていた。

山見は自身のＳＮＳで「１０か月前、右膝前十字断裂という大けがを経験しました。手術とリハビリを経験して４か月、もう２度としたくないと思っていた長期離脱をこんな形でしてしまい、他に何かできることはなかったのかと後悔しかありません」と苦しい胸の内をつづった。しかし、ピッチに立てる喜びをもう一度、味わうために必死で前を向いた。「右膝も自分の最高のコンディションとはいえないものでしたが、除々になじんできて、毎日サッカーできることがすごい楽しかったです。リハビリ生活をもう１回やるのかと思うと苦しいですが、ここで休んだ分、次のシーズンで巻き返せるようにリハビリを頑張ります。ファン、サポーターの皆様の前でサッカーすることができないのは悔しいですが、１日でも早く元気な姿をみせられるように頑張っていきます！ これからも応援よろしくお願いします！」と決意表明した。