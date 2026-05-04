グラビアアイドルの溝端葵(25)が3日、自身のインスタグラムを更新。流木の上で絶妙にバランスを取る姿を公開した。



【写真】ビーチだけじゃない！JK制服姿もまだまだイケる!?

「#溝端葵1st写真集」と添えて、7月発売の写真集撮影時とみられるオフショットを投稿。砂浜の巨大な流木の上で横になり、落ちないようにバランスを取りつつ、体をくねらせながら胸や腰など“出すところは出す”悩ましげな体勢を見せている。「木の上でバランス取ってるのすごいでしょ もう5月だね～発売まで待ち遠しいね～」と、本人も自画自賛のポージングだ。



2025年3月のデビューから1年余り。グラドルとして難易度の高い撮影もこなす姿に、ファンからは「どえらい身体しとる」「ポテンシャルスゴいね」「やばすぎます」といった声が集まっている。



溝端は続く投稿で、3日に迎えた25歳の誕生日を記念して真っ赤なドレス姿を公開。ところが、直後に溝端のインスタが公開停止に。本人もX(旧ツイッター)で「えーっと、インスタ停止された!笑 なんで!?!?笑」と困惑していたが、4日午後になって復旧した。ファンからは「明らかに出しすぎてるからね」「おっきすぎたかもね」などと冗談めかした推測が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）