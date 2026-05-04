元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が1日放送のテレビ朝日「ザワつく！金曜日 箱根グルメ＆最強開運3時間スペシャル」（後6・50）で、1999年に神奈川県・箱根で行われた結婚式について明かした。

当時、箱根神社で挙式した後、箱根プリンスホテル（現ザ・プリンス箱根芦ノ湖）で午餐会（披露宴）を行った。番組では女優の羽田美智子、お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄との箱根旅の途中で「1999年12月3日にこの建物で披露宴を行いました」とホテルを指さし、「もう27年経つのか」としみじみ。

結婚式には野球関係者のほか、芸能界からも超大物が祝福に駆け付けた。「手紙書いたのよ、高倉健さんに“来ていただけませんか？”って。小学校3年から健さんとお付き合いがあって。“一茂が手紙書いてくれたから来たんだよ”って」と父・長嶋茂雄さんの大親友だった名優・高倉健さんも列席した。

「食事はしないんだよね。昔の映画俳優。徹底したプロ魂みたいなのがあったよね」と食事はせずに「お金だけ俺に渡して帰っていった」という。

番組では箱根神社も訪れ、当時の映像を見ながら「ここから色々あったね。あったけど何とかこの地にまた来られているっていうのはいい」と感慨にふけっていた。