「ハコ乗りイカついっすねw」タイムマシーン3号、幼少期の日産ローレルを披露！ 「なかなかの富裕層」
「ハコ乗りイカついっすねw」タイムマシーン3号、幼少期の日産ローレルを披露！ 「なかなかの富裕層」
お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関太さんは5月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期に実家で乗っていた“日産ローレル”の年式を問いかけました。
【写真】タイムマシーン3号・関、幼少期の実家車！
「幼少期にして既にハコ乗りイカついっすねw」関さんは「車に詳しい方にお力貸して欲しくて。子供の時に実家で乗っていた日産のローレル。これの年式がどうしても出てこず、後ろの文字もよく分からなくて。どちら様か詳しい方いらっしゃいますか？」とつづり、車の窓から子どもが身を乗り出した、レトロな雰囲気たっぷりの3枚の写真を投稿しています。
この投稿に「おお！ アウトバーンの旋風（かぜ）、C31ローレル」「テールランプの形からC31前期確定だわ」などの回答が寄せられるほか、「懐かしい！ 亡き祖父が乗ってました」「うちの親父も同じグレード乗っていましたよ」「いまあったらおしゃれだなー」「初めて買って乗った思い出の車」「『群57』の地名１文字が懐かしいさに拍車かけます」「幼少期にして既にハコ乗りイカついっすねw」「なかなかの富裕層」などの声が寄せられています。
「関さんの人望もあるのかな？」日産ローレルの年式を問いかけたポストから約2時間後、投稿を更新した関さん。「皆さんが思った以上に力持ちで助かりました！ ありがとうございました！ 親父にも伝えます！！」と感謝をつづっています。ファンからは「関さんの人望もあるのかな？」「今気づいたけど、これタイムマシーン3号の関 太さんのだったんだww」「お父さんもきっと喜びますね！」との声が寄せられています。(文:福島 ゆき)
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