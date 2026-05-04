【キャンベラ＝黒木健太朗】高市首相は４日、オーストラリアの首都キャンベラでアンソニー・アルバニージー首相と会談した。

両氏は、覇権主義的な動きを強める中国やイラン情勢への対応を念頭に、重要鉱物やエネルギーの確保、防衛協力などを巡るさらなる関係強化を確認した。会談後、経済安全保障に関する共同宣言を発表した。

高市首相は会談で、「国際情勢が複雑になる中、同志国連携の重要性を訴えてきた。豪州はその（連携の）トップランナーだ」と述べた。アルバニージー氏は「難しい世界経済の状況下で２国間関係がますます重要だ」と強調した。両首脳は、中東情勢の早期沈静化に向け、緊密に協力していくことで一致した。

共同宣言では、強靱（きょうじん）なサプライチェーン（供給網）などを両国の経済安保の「中核」と位置付けた。レアアース（希土類）などを武器に経済的威圧を強める中国を念頭に「重要鉱物に対する輸出規制に強い懸念を表明する」と明記した。

会談後の共同記者発表で高市首相は、新たな「自由で開かれたインド太平洋」（ＦＯＩＰ）構想の実現に向けた取り組みを両国で進める考えを表明した。両国関係に関し、「今や準同盟国とも言える関係を築いている」とも述べた。

豪政府が、海上自衛隊の「もがみ型」改良型護衛艦の導入を決めたことを踏まえ、アルバニージー氏は「調達を基盤に防衛産業の連携深化につながる」と語った。

共同宣言とは別に、共同文書も発表した。エネルギー分野では、石油関連製品の供給網の強靱化を進めることを確認した。安保分野で優先的に取り組む事項として、インテリジェンス（情報収集、分析）、海上交通の確保などを挙げた。サイバー分野では、「戦略的サイバー・パートナーシップ」を創設し、両国で情報共有を強化するとした。