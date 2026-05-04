広い範囲で晴れ 風が強く、寒暖差に注意

【あすの天気】

あす（火）は、広く高気圧に覆われて晴れるでしょう。ただ、北日本は等圧線の間隔が狭いため、引き続き風の強い状態が続きそうです。

夜にかけて高気圧が東へと移動するため、湿った空気の流れ込む九州南部は夜ごろから雨の降る所がありそうです。

【画像を見る】こどもの日は広い範囲で晴れ 気温は？

【あすの最高・最低気温】

あすは、暖かい南風が流れ込みやすい北日本や日本海側の地域で気温が上昇します。ただ、朝は各地冷え込むため、寒暖差にお気をつけください。

〈あすの各地の予想最高気温〉

札幌 ：20℃ 釧路：12℃

青森 ：21℃ 盛岡：19℃

仙台 ：22℃ 新潟：21℃

長野 ：22℃ 金沢：22℃

名古屋：24℃ 東京：23℃

大阪 ：23℃ 岡山：23℃

広島 ：22℃ 松江：23℃

高知 ：22℃ 福岡：23℃

鹿児島：23℃ 那覇：21℃

梅雨入り発表の沖縄で雨続く 平年より気温高い日続く

【今週の天気】

今週は、梅雨入りの発表があった沖縄や奄美は梅雨前線の影響で雨が続きそうですが、そのほかの地域は高気圧に覆われて晴れる日が多くなるでしょう。

ただ、前線から近い太平洋側の地域は前線の影響を受けやすく、水曜日から木曜日にかけては、九州南部や関東などでは雨の降る所がありそうです。

また、金曜日も太平洋側の地域を中心に雨が降るでしょう。気温は平年より高い日が多く、特に木曜日ごろは夏日や真夏日近くまで気温の上がる所が多いでしょう。