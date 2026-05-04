気象予報士・吉田ジョージさん、56歳で死去「あまりの突然の訃報」倒れる直前まで番組出演・SNS投稿していた
【モデルプレス＝2026/05/04】気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが3日に亡くなったことが、4日に所属事務所「オフィスキイワード」の公式サイトで発表された。56歳だった。
【写真】吉田ジョージさん、倒れた日インスタに投稿した写真
公式サイトでは「弊社所属タレントの吉田ジョージが令和8年5月3日に逝去いたしました 享年56歳でした」と発表。「4月17日東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりましたことを報告いたします」とし「あまりの突然の訃報に、 社員所属タレント スタッフ一同 未だ信じがたい思いでおります」と突然の訃報であったことを明かした。最後には「生前 吉田ジョージを温かく応援してくださったファンの皆様 関係者の皆様 に心より御礼申し上げます」と結んでいる。
倒れた日である4月17日、吉田さんは自身のInstagramに「木曜の東海テレビ『スイッチ！』ご視聴ありがとうございました。皆で野球ポーズ。私はフォークボールです」との投稿文とともに番組出演者らとの写真を公開していた。
吉田さんは、1970年4月9日生まれ、千葉県出身。難関の気象予報士資格取得後、36歳で“お天気お兄さん”に就任。また、お天気漫談にも取り組み、2004年・2006年・2007年・2009年・2014年・2016年には「R-1ぐらんぷり」2回戦進出、2006年には「お笑い尼崎大賞」に参加し、273組中の14組に選ばれ尼崎信用金庫理事長賞を受賞。そのほか「日テレNEWS24」「NNN24ニュース」（日本テレビ）、「ニュースOne」(東海テレビ）など多くの番組に出演。現在は東海テレビ「スイッチ！」（9：50〜11：14／月〜金曜日）を担当していた。（modelpress編集部）
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◆吉田ジョージさん、死去 享年56
公式サイトでは「弊社所属タレントの吉田ジョージが令和8年5月3日に逝去いたしました 享年56歳でした」と発表。「4月17日東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりましたことを報告いたします」とし「あまりの突然の訃報に、 社員所属タレント スタッフ一同 未だ信じがたい思いでおります」と突然の訃報であったことを明かした。最後には「生前 吉田ジョージを温かく応援してくださったファンの皆様 関係者の皆様 に心より御礼申し上げます」と結んでいる。
◆吉田ジョージさん、気象予報士・「R-1」出場…異色の経歴
吉田さんは、1970年4月9日生まれ、千葉県出身。難関の気象予報士資格取得後、36歳で“お天気お兄さん”に就任。また、お天気漫談にも取り組み、2004年・2006年・2007年・2009年・2014年・2016年には「R-1ぐらんぷり」2回戦進出、2006年には「お笑い尼崎大賞」に参加し、273組中の14組に選ばれ尼崎信用金庫理事長賞を受賞。そのほか「日テレNEWS24」「NNN24ニュース」（日本テレビ）、「ニュースOne」(東海テレビ）など多くの番組に出演。現在は東海テレビ「スイッチ！」（9：50〜11：14／月〜金曜日）を担当していた。（modelpress編集部）
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