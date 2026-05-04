◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）

巨人は、今季初の３連敗を喫した。今季初先発の戸郷は鈴木に先制３ランを許すなど、５回５失点と苦しんだ。打線も泉口が顔に打球が直撃するアクシデントから１３日ぶりに１軍復帰も、好機であと一本が出ず。ゴールデンウィークの９連戦は２勝５敗となり、負け越しが決まった。

試合後の阿部監督の一問一応は以下の通り。

―戸郷と投球

「見ての通りじゃないですかね」

―シーズン前と変化は

「良くはなったなと立ち上がりは思ったんですけどね。不用意な１球だったりね、そういうのを減らしていければまた勝てるとは思いますけどね」

―次回も１軍か

「そうですね。投げてもらわないと困りますんで」

―キャベッジはリフレッシュも兼ねてか

「そうですね。９連戦で。ケガされたら一番チームにとっても痛いんで、今日は休ませました」

―泉口は戻って来て頼もしい姿を見せた

「そうですね。いい調整してきたんだなというのは思いました」

（自ら）

「申し訳ないね。見せ場が全くなかったね。得点圏とかだったりチャンスをつくるんだけどスワローズの若い選手を見習うところもあるなというのは感じましたよ。だからこそこの位置にいるんでしょうし、見習ってほしいなと思います」

―例えばどういう部分に感じるか

「やっぱり得点圏で打てるっていうね。そこだけじゃないですかね。準備がしっかりできているんだろうなというね。うちのバッターを見ているとどっちつかずみたいな。ファーストストライクをスイングかけていけられなかったりとかそういうのも多く見受けられるんでね、そういうところは見習ってほしいなと思います」