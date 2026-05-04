多目的トイレで…DVエリート夫と離婚した54歳シンママが驚愕、30歳娘の婚約者の素顔とさせられていた「仕事」

「占い師への依存が家族の関係に影を落とすことがあります。追い込まれた人が占い師のところに行き『この人だけが私を救ってくれる』と言いなりになってしまうこともあります。自分の判断に自信が持てず、相手に引きずられてしまう、依存性パーソナリティ障害のような状態になってしまうこともあるのです」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

山村さん連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのもとに相談にきたのは、54歳の会社員・信恵さん（仮名）だ。30歳の娘が同棲し、結婚するという5歳年上の占い師の男性に不信感を覚え、調査を依頼した。浮気の証拠をとって欲しいというのだ。この男性は、お金があるはずなのに雑居ビルに住んでいたり、娘が男性の言いなりになって夜の店で働いている様子であることなどが引っかかっていた。

信恵さんは、25歳の時にDVをするエリート男性と離婚しており、そのことで苦しんだ過去がある。だからこそ結婚にいいイメージがなく、娘の結婚には消極的だったのだ。娘の結婚を許すなら、白黒はっきりつけた状態で送り出したいと考えていた。

男性と娘が同棲しているビルへ

娘と男性との出会いは、3年前。当時、ブラック企業に勤務していた娘が、駆け込んだ男性の占いにハマり、やがて付き合うようになったそうです。

信恵さんが「娘は夜型生活です。昼に起きているようです」と言うので、張り込みは金曜日の昼から始めました。やはり「明日は休み」という金曜日は、浮気調査の成功率が高い。

男性と娘が同棲しているビルに行くと、かなり古くセキュリティも甘い。居住スペースも、40平米ほどではないでしょうか。2人の部屋の前に行くと、人の気配を感じました。

男性は15時に出てきました。180cm近く身長があり、脚も長く筋肉質です。白シャツにジャケットというカジュアルな装いで、地下鉄の駅まで行き、渋谷で下車。席がゆったりと取られたカフェに入って行き、パソコンを開いて作業をしています。

16時に30代後半の女性が来ると、「初めまして」という感じで話をしています。占いの顧客のようで、パソコンを見ながら40分ほど話した後に、女性は帰って行きました。それからひとりで銀座に移動し、街をぶらぶら歩いた後、18時に20代後半の美しい女性と合流したのです。

多目的トイレで…

2人はビアホールで2時間ほど楽しそうに食事をしており、1万円ほどの会計を女性が済ませていました。店を出ると、手をカップルつなぎにしたまま、近くの大きな公園まで歩き、物陰のベンチで激しく互いの体に触れ合っていました。

2人の様子に気づいた人が、チラッと見るのにもかかわらず、体に触れていたので、そういう性癖なのかもしれません。女性の方が乗り気で、その先の行為をしようとすると男性が制して、ホテルに誘っています。女性はそれをやんわり断ると、再び体を触り合い、長いキスをしています。そのまま解散になると思っていたら、あるビルの多目的トイレで行為に及んでいました。これは浮気の証拠になります。

信恵さんに連絡すると、「相手の女も調べてほしい」と言うので、尾行すると女性は東京近郊にあるヘアサロンに帰宅。1階が店舗で2階が住まいのようです。サロンのInstagramを見ると、夫婦で切り盛りしており、女性がヘアケアテクニックを披露していました。

以上を報告すると「こんなにすぐに証拠が撮れるものなのですね」驚きながらも、「これで娘をあの男から取り戻せます」と喜んでいました。信恵さんの言葉や態度に、まだ何か隠している何かを感じ、「娘さんはこの男性から何をさせられているのですか？」と聞きました。すると、「この男が経営する店で働かされているんですよ」と話し始めたのです。

娘は3年前、勤務していた脱毛サロンの仕事が苦しく、男性の占いを受けたことを機に辞めた後、男性の仕事を手伝っていることはカウンセリング時に話していました。私はてっきり占いのサーポートかと思っていましたが、実はまったく別の「仕事」でした。

「娘は、男に『あなたは僕から離れたら生きていけないよ』と言われ、『あなたは特別』『私の言う通りにすればうまくいく』と囁かれ、言いなり状態です。付き合う友達や買う服まで占いで決められているのですが、それはそれで幸せそうにしている。娘は自己肯定感が低く、自信がない。だから、ああいう男にとって、支配しやすい対象なんですよね」

驚愕の「仕事内容」

娘の仕事を言いたがらない信恵さんとゆっくり話していくと、驚くような「仕事内容」が明らかになりました。男性は占い師をしながら、添い寝女性のデリバリーサービスする事業を運営しており、娘はそこで働いていたのです。

「服を着たままとはいえ、自分の結婚相手に、知らない男と同じ布団で寝かせるのかと激怒しましたが、娘は『私が稼げる仕事はこれしかない』『お客さんも喜んでくれる』とその仕事を天職だと思い込まされている。男がだいぶピンハネしていると思いますが、この3年間でそれなりにお金を稼いで、私に100万円持ってきましたから。でも客によっては、暴力をふるわないとは限りませんよね」

娘は、母・信恵さんの期待通りにできなかったという心の傷を抱えている。それが男のように、“人を支配しようとする人”を引き寄せたのかもしれません。

「娘は世間知らずで、今でも子供っぽい。話も面白くないし、頭もかったるい。わがままだけどたった一人の可愛い娘なのです。この証拠を見せて、目を覚まして帰ってきて欲しいと思います」

信恵さんはそうは言いますが、3年も依存している男性と別れて、自宅に連れ帰るのは容易なことではありません。証拠を娘に見せると、男性に報告してしまい、男性から信恵さんとの連絡を禁止される可能性もあります。それほど、依存は恐ろしいものなのです。それになにより、信恵さんの娘への謙遜を超えたネガティブ発言が気になります。

まずは、娘さんをカウンセリングに連れて行くことが大切なのではないか、そして信恵さん自身もメンタルケアが必要なのではとアドバイスしました。

「そうですよね。山村さんに指摘されるまで気づきませんでしたが、娘は心の病気になっている可能性が高い。私も娘があの男と交際を始めてから、自分が娘にやってしまった虐待を思い出して、自分を責めるあまり、うつ状態になってしまったことがあります」

「私は毒母だった」

信恵さんはかつて夜中に飛び起きて「許してください。許してください」と呟きながら、朝まで祈り続けたこともあったそうです。

「離婚して気が張ってたとはいえ、私は毒母だった。これを自覚した後、洪水のように過去の後悔の波がやってきて、それに飲み込まれて、動けなくなってしまったのです。その時にお世話になったカウンセラーの先生がいるので、娘と一緒に行くことにします」

それから2カ月後、信恵さんから「娘が戻ってきました」と嬉しそうな声で報告がありました。やはり、娘は男性に支配されていたのです。とはいえ、男性にとって、娘は数ある女性の一人で、娘が押しかけ女房になっていたことが真相のようです。別れはさほど難しくなかったようで、ホッとしました。また、添い寝の仕事に対しては、娘も嫌だと思いながらも男から「お前しかできないんだ。天職なんだから、やれ」と半ば強制されていたそうです。

「私も、今回の件で、娘への期待が一気になくなりました。それは見捨てたとか、諦めたのではなく、『この子はただ生きててくれればいい』と心の底から思えるようになったのです。この子が幸せなら、私も幸せなんだと。娘は、『私は何やってもダメだ』と落ち込んでいましたが、『これから好きなことをなんでもやりなさいよ』と言うと、元気になったようで、通信の専門学校のサイトを見ていました。『お金はいくらでも出すからね。応援するよ』と言うと、『貯金もあるからいいよ』と言ってくれたのです」

信恵さんは、娘のこれからの再出発を応援すると言っていました。「子供のため」と思っていても、それが子供を追い詰めてしまう事例は少なくありません。でもそこに気づいて、そして自分が変わることがなにより大切です。気づいた時が一番早いのです。娘もまだ30歳と若いので、今後一生打ち込める仕事や勤め続けられる会社を見つけられると感じました。この調査が、親子がこれから向き合うきっかけになったようで、心から安心しました。

今回の調査費用は20万円（経費別）です。

【前編】25歳のときDVエリート夫と離婚した54歳シンママが、30歳の娘の「結婚相手」に抱いた疑惑