＜義父の素手おにぎり＞潔癖症ではないけれど正直しんどい。義両親の手料理、普通に食べられる？
思いがこもった手作りの料理。うれしいと感じる人もいれば、他人の手作りは苦手……という人もいるのではないでしょうか。まして「素手で握ったおにぎり」は、衛生面についても個人の価値観や考えがわかれるかもしれません。今回、義父が握ったおにぎりについて、ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。
『最近、義父が素手で握ったおにぎりを食べなければならない状況になりました。潔癖症ではないのですが、正直キツかったです。みなさんなら普通に食べられますか？』
義父でも誰でもムリ……自分が素手で握ったものですらイヤ
『自分が素手で握ったおにぎりですらムリ。申し訳ないけれど、他人が握ったものは絶対にムリ』
『ムリ。人が握ったおにぎりは絶対にイヤ』
『イヤだよ。自分が握ったのもイヤ。お茶で流し込んで食べるレベル』
『素手で握ったおにぎりは、子どもと旦那が作ったものでもイヤ。なのに、義父なんて絶対にムリ』
他人はもちろん、家族や自分が握ったものですらイヤという人もいました。「素手で作る」こと自体、生理的に受け付けないのでしょう。普段の料理やお弁当作りなどで、衛生面を気にする機会が多いからこそ、素手がより気になる……なんてこともあるかもしれません。
全然食べられる！その裏には義父との信頼関係が
『うちの義父なら大丈夫。きちんとしていて常識のある人だから』
『食べる。そんな不潔ではないし』
『普通に食べられます。なんなら、おにぎりを握ってそのままアーンって持ってこられても大丈夫』
食べられる人も少なくありませんでした。なかには、「義父だったら食べられるけれど、義母はイヤ」といった声も。その方は義母が焼いて出した魚が生だったり、中身が入ったお鍋を床に直置きするのを見たことがあり、信じられないのだそう。食べられるという人たちは、「うちの義父なら大丈夫」という信頼感がベースにあるようです。
『しっかり手を洗って、清潔な状態で作る過程を見ていれば食べられるよ。人間の好き嫌いじゃなく、衛生面がちゃんとしているなら誰が作ったものでも食べられる』
こういったコメントもありました。それぞれの価値観の違いもありそうですね。
義父がどんな人かによる
『義父がどんな人かによる。寿司職人でした、みたいな義父だったら喜んで食べたい』
『帽子を被って黒いジャンパーを着て、パチンコ屋や競馬場にいそうな雰囲気の義父だったら絶対に食べたくない』
たしかに、元職人や料理人の義父であれば、衛生観念もしっかりしていそうです。一方で、普段まったく料理せず、遊びに出かけてばかりいるような義父が思いつきで急におにぎりを作り、しかも素手だったら……？ そんな状況はめったになさそうですが、お断りしたくなるかもしれませんね。
優しさ優先。どんなおにぎりであれ、頑張って食べる
『切腹する気持ちでサクっと食べる。自分の気持ちよりも作ってくれた人の優しさを優先』
『食べずに済むなら食べたくはないけれどさ。その場で断って気まずい空気になるほうがよりイヤだから、腹くくって食べると思う。どっちを回避したいかだよね』
今後の長い付き合いを考えたら、角が立つのは避けたいですよね。投稿者さん同様に義父の気持ちを優先して、頑張って食べる人もいました。
どうしてもムリならこんな断り方も
『ムリ。義父が理由なのではなく「潔癖症で他人が握ったおにぎりは食べられないんです」ときちんと伝える』
『キツい。「お腹いっぱい」と言って断る』
『どうしてもの状況なら「もっと美味しくなるから」と言って、フライパンで焼いて焼きおにぎりにする』
『体調が悪いから「今日はお粥しか食べられない」と言う』
ママたちからは、どうしても食べられない場合のアドバイスが寄せられました。今後も似たような状況になる可能性もあるので、「潔癖症だから」と素直に伝えてみるのもアリではないでしょうか。ただそれが関係性によって難しい場合は、体調不良や「お腹がいっぱい」などを理由にするとうまく回避できるかもしれません。
義父が素手で握ったおにぎりを食べなければいけない状況がツラかった、という投稿。ママたちからは義父との関係性や普段の様子から、気にならないというコメントが目立ちました。一方で、「素手で作った」おにぎり全般が生理的にムリ……という人も。そういった人はぜひ寄せられたアドバイスを参考に、乗り切ってみてくださいね。