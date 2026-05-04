明坂聡美、結婚を発表 お相手は「酒の場で出会った飲み友達」 ウエディングフォトも公開【全文】
声優の明坂聡美が4日、自身のXを更新し、結婚したことを発表した。
【写真】ウエディングフォトも公開…結婚を発表した明坂聡美
明坂は「私事ではございますが、私 明坂聡美は先日、入籍いたしました」と報告。「エイプリルフールではありませんが、生放送という事で、本日ご報告させていただきます。嘘みたいな話ではありますが嘘ではありません。本当です」と伝えた。
また相手についても「声優でも芸能関係の方でもなく、酒の場で出会った飲み友達です。とても穏やかで優しい彼と出会ってから、酒好きで呑みすぎる私もセーブしながら日々過ごす事ができ、人として成長できた気がします」とつづった。
そして「まだまだ未熟な人間ではありますが、声優としても人としてもより一層成長していけるよう努力してまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。
コメントとともにウエディングドレス姿のウエディングフォトも公開。「これからも変わらず役者を続けてまいります。ご祝儀はお仕事でお願いします!!」と手書きのメッセージを添えた。
明坂聡美は1月2日生まれ、埼玉県出身。アニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』のクローム髑髏役や『ウマ娘 プリティーダービー』の実況役を務める。
【全文】
いつも応援して下さる皆様へ
私事ではございますが、私 明坂聡美は先日、入籍いたしました。
エイプリルフールではありませんが、生放送という事で、本日ご報告させていただきます。
嘘みたいな話ではありますが嘘ではありません。本当です。
相手の男性は、声優でも芸能関係の方でもなく、酒の場で出会った飲み友達です。
とても穏やかで優しい彼と出会ってから、酒好きで呑みすぎる私もセブしながら日々過ごす事ができ、人として成長できた気がします。
まだまだ未熟な人間ではありますが、声優としても人としてもより一層成長していけるよう努力してまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです
【写真】ウエディングフォトも公開…結婚を発表した明坂聡美
明坂は「私事ではございますが、私 明坂聡美は先日、入籍いたしました」と報告。「エイプリルフールではありませんが、生放送という事で、本日ご報告させていただきます。嘘みたいな話ではありますが嘘ではありません。本当です」と伝えた。
また相手についても「声優でも芸能関係の方でもなく、酒の場で出会った飲み友達です。とても穏やかで優しい彼と出会ってから、酒好きで呑みすぎる私もセーブしながら日々過ごす事ができ、人として成長できた気がします」とつづった。
コメントとともにウエディングドレス姿のウエディングフォトも公開。「これからも変わらず役者を続けてまいります。ご祝儀はお仕事でお願いします!!」と手書きのメッセージを添えた。
明坂聡美は1月2日生まれ、埼玉県出身。アニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』のクローム髑髏役や『ウマ娘 プリティーダービー』の実況役を務める。
【全文】
いつも応援して下さる皆様へ
私事ではございますが、私 明坂聡美は先日、入籍いたしました。
エイプリルフールではありませんが、生放送という事で、本日ご報告させていただきます。
嘘みたいな話ではありますが嘘ではありません。本当です。
相手の男性は、声優でも芸能関係の方でもなく、酒の場で出会った飲み友達です。
とても穏やかで優しい彼と出会ってから、酒好きで呑みすぎる私もセブしながら日々過ごす事ができ、人として成長できた気がします。
まだまだ未熟な人間ではありますが、声優としても人としてもより一層成長していけるよう努力してまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです