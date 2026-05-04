「巨人１−５ヤクルト」（４日、東京ドーム）

巨人が３連敗。今季初先発となった戸郷が５回６安打５失点と踏ん張れなかった。

戸郷は初回に１５１キロを計測するなど、力強い直球でピンチを踏ん張るも、三回だった。１死一、二塁から鈴木叶に真ん中に入ったフォークを捉えられてプロ初本塁打となる３ランを被弾。五回には再び鈴木叶に適時二塁打を浴び、続く内山にも適時打を許した。いずれも９番・並木に安打を許し、中軸に回される形での失点となった。

戸郷はヤクルトに対して通算１２勝３敗、２０２４年７月５日から６連勝中だった。“お得意様”相手での今季初先発だったが、結果を残せなかった。

一方の打線はヤクルト先発・奥川の前に、あと１本が出ない。初回には連打で２死一、二塁を作るも、大城が見逃し三振い倒れた。また二回には２死二塁から戸郷が今季初安打となる内野安打でつなぐも、吉川が二ゴロに倒れた。

３点を追う四回には佐々木が右前打＆二盗を決め、増田陸が適時打を放った。１点を返すも、反撃はここまで。ヤクルト投手陣を攻めきれなかった。

これで対ヤクルト戦も３連敗となって、今季はここまで２勝５敗。苦しい戦いを強いられている。