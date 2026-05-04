ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「二度とスマホ触るなってこと？」妻が注意すると極論被害妄想で対抗… 「二度とスマホ触るなってこと？」妻が注意すると極論被害妄想で対抗…年収1000万エリート夫の正体 「二度とスマホ触るなってこと？」妻が注意すると極論被害妄想で対抗…年収1000万エリート夫の正体 2026年5月4日 21時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 年収1000万のエリート夫・すぐるから発せられる極論被害妄想は、妻・かすみを気遣わない言動ばかり…。自分が外で仕事を頑張っているんだから、妻には家事育児を完璧にこなしてほしい。俺に文句を言うな！と言わんばかりに、妻の苦言に対しいちいち極論で責め立てるすぐる。しかし、かすみは笑顔の裏で、我慢はもう限界に達しようとしていたのです。>>【まんが】極論被害妄想夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】極論被害妄想夫 「私だったらそんな思いさせないのに」家事をしない妻で夫がかわいそう!? まるで私が悪者で…【あざとい女性部下に夫が狙われています Vol.4】 「私のこともう好きじゃないの？」浮気相手の正体がヤバすぎる…【裏切りには代償を Vol.43】