21:00　
コッハー・オーストリア中銀総裁、中央および東ヨーロッパ（CEE）経済会議出席

21:15　
デギンドスECB副総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席

23:00
米耐久財受注（確報値）（3月）
予想　N/A　前回　0.8%（前月比)
予想　N/A　前回　0.9%（輸送除くコア・前月比)

米製造業新規受注（3月）
予想　0.4%　前回　0.0%（前月比)

5日
1:50　
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可）

2:05　
ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演

マックレム加中銀総裁、ロジャーズ上級副総裁、下院財政委員会出席
欧州政治共同体会議（5日まで）
ユーロ圏財務相会合

米主要企業決算
ピンタレスト

※予定は変更されることがあります。