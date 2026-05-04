ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
コッハー・オーストリア中銀総裁、中央および東ヨーロッパ（CEE）経済会議出席
21:15
デギンドスECB副総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
23:00
米耐久財受注（確報値）（3月）
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
米製造業新規受注（3月）
予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)
5日
1:50
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可）
2:05
ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演
マックレム加中銀総裁、ロジャーズ上級副総裁、下院財政委員会出席
欧州政治共同体会議（5日まで）
ユーロ圏財務相会合
米主要企業決算
ピンタレスト
※予定は変更されることがあります。
コッハー・オーストリア中銀総裁、中央および東ヨーロッパ（CEE）経済会議出席
21:15
デギンドスECB副総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
23:00
米耐久財受注（確報値）（3月）
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
米製造業新規受注（3月）
予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)
5日
1:50
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可）
2:05
ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演
マックレム加中銀総裁、ロジャーズ上級副総裁、下院財政委員会出席
欧州政治共同体会議（5日まで）
ユーロ圏財務相会合
米主要企業決算
ピンタレスト
※予定は変更されることがあります。