ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

コッハー・オーストリア中銀総裁、中央および東ヨーロッパ（CEE）経済会議出席



21:15

デギンドスECB副総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席



23:00

米耐久財受注（確報値）（3月）

予想 N/A 前回 0.8%（前月比)

予想 N/A 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)



米製造業新規受注（3月）

予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)



5日

1:50

ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可）



2:05

ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演



マックレム加中銀総裁、ロジャーズ上級副総裁、下院財政委員会出席

欧州政治共同体会議（5日まで）

ユーロ圏財務相会合



米主要企業決算

ピンタレスト



※予定は変更されることがあります。

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