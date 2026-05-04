ドル円１５７．１５近辺、ユーロドル１．１７００近辺＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、ドル円は157.15近辺、ユーロドルは1.1700近辺での推移。ドル円は再び157円台に乗せている。アジア時間には157.25レベルを高値に、一時155.72レベルまで急落する場面があった。介入や為替レートチェックを想起させる値動きだった。しかし、売りは続かずすぐに156円台後半へと買い戻された。ロンドン時間に入ると原油高とともに有事のドル買い圧力が優勢になっている。ユーロドルもドル買いが優勢。1.1689付近に安値を広げた後の戻りは限定的。



USD/JPY 157.16 EUR/USD 1.1698

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