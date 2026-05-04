【ファルコンＳ＝レース評価Ａ】本番より１ハロン短いが、右回りのマイルで行われるトライアルよりも同じ左回りであること、レース間隔に余裕があることから有力な前哨戦となった。昨年もこのレース４着のパンジャタワーが３歳マイル王の座を射止めている。

レースのラスト３ハロンはいずれも１１秒４。切れる脚を継続的に求められる流れのなか、好位から楽に抜け出したダイヤモンドノットの勝ちっぷりが際立った。１分１９秒８の時計はレースレコードで、３歳春までの世代限定戦で中京の芝１４００メートル戦で１分２０秒０を割って勝った馬は過去１０年で５頭しかいない。また、翌日に行われた古馬牝馬限定Ｇ３の愛知杯に０秒２劣るだけ。昨年が０秒８差（愛知杯が激流で比較対象としては微妙だが…）だったことからも高く評価していい。

過去１０年でファルコンＳからＮＨＫマイルＣを制したラウダシオン（２０年）、パンジャタワー（２５年）の２頭は府中でのＶ経験、マイルの経験の２つを兼ねていた。ダイヤモンドノットは京王杯２歳Ｓを勝って、朝日杯ＦＳ２着と２つの要素を高いレベルでクリアしている。

【ニュージーランドＴ＝レース評価Ａ】前後半は４７秒３―４６秒０。後半が１秒以上速いスローの前優勢の流れで、同週の古馬３勝クラスの１分３３秒２（４７秒４―４５秒８）と同等の時計だった。

勝ったレザベーションは２番手からしぶとい伸びを見せて、詰め寄ったロデオドライブを振り切った。ラスト１ハロンの１２秒０は少し気になるが、直前の１１秒２、１１秒１は優秀。ただ、このレースが中山で開催されるようになった００年以降で１着馬がＮＨＫマイルＣを制したのは１２年のカレンブラックヒルだけ。過去１０年では馬券対象になった６頭は２着馬３頭、３着馬２頭、５着馬１頭。広い目で府中適性を探りたい。

【チャーチルダウンズＣ＝レース評価Ｂ】２回阪神の芝１６００メートル戦では最も遅い勝ち時計。だが、４８秒１―４６秒０と極端なスローだったこと、雨の降るなかのレースで道悪適性が求められただけに懸念の必要はない。

１戦１勝で臨んだアスクイキゴミが快勝。２戦目の挑戦（２４年までアーリントンＣ）は過去１０年で７頭いて他は着外。大外枠から７枠２頭が先行したことでスムーズに好位の外をゲットしたセンスが光った。緩い芝ながらレースの上がり３３秒９で瞬発力も必要になったなかで見せた反応の良さは本番へつながりそう。

また、流れ不向きでも権利を取ったバルセシートも一撃の資格ありだ。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

ダイヤモンドノット Ｇ

フクチャンショウ Ａ

タガノアラリア Ａ

アスクイキゴミ Ａ

バルセシート Ａ

クールデイトナ Ａ

レザベーション Ａ

ロデオドライブ Ａ

ジーネキング Ａ