スペースXは日本時間2026年5月3日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、韓国の地球観測衛星「CAS500-2（次世代中型衛星2号）」を含む合計45機の衛星を、それぞれ所定の軌道へ投入しました。打ち上げでは軌道上の物体との接近リスクを考慮して1分間ホールドされましたが、その後は予定通りミッションが進行しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（CAS500-2 & Others）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月3日 16時00分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地 SLC-4E（アメリカ）

・ペイロード：CAS500-2 ほか計45機

今回の主衛星であるCAS500-2は、KAI（韓国航空宇宙産業）が開発・製造を主導した地球観測衛星です。質量は534kgで、光学センサー「AEISS-C」を搭載し、パンクロマチック画像で0.5m、カラー画像で2.0mの地上分解能を実現するとされています。衛星バスの86%、ペイロード技術の98%が韓国国内で開発されており、韓国の民間企業が主導した中型地球観測衛星としては初の事例となります。

CAS500-2は打ち上げから約1時間後にファルコン9から分離し、高度約498kmの太陽同期軌道へ投入されました。分離から約15分後にはノルウェー・スヴァールバルの地上局との初交信に成功し、衛星が正常な状態にあることが確認されています。今後約4か月間の軌道上試験・校正を経て、国土管理や台風・洪水・山火事といった災害監視を中心とする本格運用に移行する予定です。

今回の打ち上げミッションでは、CAS500-2のほかにも、さまざまな衛星がライドシェアとして搭載されました。ドイツの企業「Exolaunch」は、衛星の打ち上げ手配やロケットへの搭載、軌道上での分離に関わるサービスを提供しており、今回のミッションでは顧客衛星39機の展開を担当しました。搭載されたすべてのペイロードは、打ち上げから約2時間30分かけて順次分離されました。

関連画像・映像

【▲ ヴァンデンバーグ宇宙軍基地で打ち上げを待つ「ファルコン9」ロケット（Credit: SpaceX）】

【▲ フェアリング内に搭載された韓国の地球観測衛星「CAS500-2」とライドシェア衛星。上部中央に見えるのが「CAS500-2」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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