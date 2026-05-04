◇パ・リーグ ソフトバンク2―10西武（2026年5月4日 ベルーナD）

ソフトバンクの徐若熙投手（25）が球団25年ぶりの14被安打を記録する大炎上で、4回KO。2戦連続の7失点で今季4敗目を喫した。

「チームに迷惑をかけてしまった。本当に申し訳ないです」

初回、移籍後最速の156キロをマークするなど簡単に2死を取ったが、渡部に中前打を浴びるとネビンに先制2ランを被弾。2死からの6連打で計4点を失った。

さらに2回にもネビンに2打席連続アーチを許した。3回も立ち直ることができず3安打で1点を追加された。

台湾球界きっての豪腕は補強の目玉としてソフトバンクに入団。4月1日の楽天戦で日本球界デビューすると、6回3安打無失点で初勝利を挙げた。4月8日の西武戦でも黒星を喫したが7回1失点と好投していた。

ただ、前回4月17日のオリックス戦では2回途中6安打5四死球7失点。一度登録抹消で心身のリフレッシュを図り「しっかりゾーンで勝負できていないと思った。バッターと勝負できるようにしたい」と臨んだ中16日の登板だった。

ソフトバンク投手のゲーム14被安打以上は、ダイエー時代の2001年8月5日の日本ハム戦（東京D）で若田部健一が先発で6回2/3を14被安打、7失点で負け投手になって以来、25年ぶり。球団ワースト記録は16被安打となっている。