【明治安田J1百年構想リーグ】V・ファーレン長崎 1−2 名古屋グランパス（5月3日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

【映像】まさかの空振りの瞬間

V・ファーレン長崎のDFエドゥアルドが痛恨のミスから失点を喫した。負傷者の影響でポジション変更直後の失点だったこともあり、ファンからは擁護の声も上がっている。

長崎は5月3日、明治安田J1百年構想リーグの第14節で名古屋グランパスと敵地で対戦。エドゥアルドは3センターバックの左に入った。

1ー1で迎えた53分にアクシデントが発生する。カウンターのピンチを決死のスライディングで凌いだ長崎のDF新井一耀が負傷。プレー続行が不可能となり、DF照山颯人との交代でピッチを去った。新井に代わり、エドゥアルドが中央のポジションに入った。

直後の53分、GK後藤雅明のロングフィードを、DF三國ケネディエブスがクリアすると、ふわりとしたボールが長崎のディフェンスラインの裏にこぼれる。これを追いかけたエドゥアルドが、サイドに蹴ろうとしたところで、まさかの空振り。後ろからプレッシャーをかけていた名古屋のFW永井謙佑が掻っ攫い、そのままゴールに流し込んだ。

痛恨のミスにエドゥアルドも驚きの表情を見せる。一方、この日2点目を挙げた永井は、歓喜のガッツポーズを見せるなど明暗分かれる形となった。

DAZNで解説を務めた増川隆洋氏は「もったいなかったですね。ちょっと判断に迷ったところ。永井の足に当たったとアピールしてますね。ボールを蹴りきれず、掻っ攫われてしまった。ディフェンスとしては、ああなる前に判断するところが大事になる」と指摘。

ファンたちもSNSで「なんつうか敵ながらそれは……」「エドゥアルドがこんなミスをするとは」「やっちまったな…」「これは痛すぎる」「らしくないことしてる」と落胆の声が上がる一方で「直前の怪我人もいたかったな」「ポジション代わって最初のプレーか」「エドゥアルドのミスだけど、周りもサポートできたな」「エドゥアルドはきっと取り返してくれる…はず」と擁護の声も上がった。

結果としてこのゴールが決勝点となり、長崎は2連勝とはならず。9位のアビスパ福岡とは2ポイント差に広がっている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）